Emergenza idrica, il Prefetto convoca il Comitato per l’Ordine Pubblico: Sindaci in allarme per i tagli annunciati da Siciliacque

La prospettata riduzione della fornitura idrica da parte di Siciliacque, annunciata a partire dal 1° dicembre, ha spinto il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo a convocare con urgenza il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. La riunione si è svolta il 27 novembre nell’Aula “Luigi Giglia” del Libero Consorzio Comunale, messa a disposizione dal presidente Matteo Ruvolo Pendolino.

Presenti i sindaci dei territori coinvolti, i presidenti dell’ATO Idrico e dell’Assemblea dei Sindaci AICA, il Consiglio di Amministrazione della società consortile e i direttori generali dei due organismi che governano il Servizio Idrico Integrato.

Sindaci preoccupati: “Situazione critica, servono risposte immediate”

Nel corso dell’incontro, numerosi amministratori comunali hanno evidenziato le difficoltà con cui sono costretti a confrontarsi quotidianamente, esprimendo forte preoccupazione per gli effetti che un’ulteriore riduzione della portata idrica potrebbe avere su famiglie, attività produttive e servizi essenziali. Allo stesso tempo, hanno avanzato proposte e possibili soluzioni per evitare che la crisi degeneri.

AICA illustra le misure in corso per il risanamento

Il presidente del CdA AICA ha illustrato le iniziative avviate per il risanamento della società:

– intensificazione del recupero dell’evasione;

– attività di “discovering” delle utenze non registrate;

– recupero dei crediti dovuti da alcuni comuni in ritardo nei pagamenti.

Tutte azioni che, secondo quanto riferito, hanno ricevuto nuovo impulso grazie all’emendamento approvato in Commissione Bilancio all’ARS. La norma, se confermata in Aula, garantirà ad AICA un finanziamento complessivo di 20 milioni di euro per ridurre l’ingente debito nei confronti di Siciliacque.

Il prefetto Caccamo: “Massima attenzione anche ai risvolti di ordine pubblico”

Il prefetto Caccamo ha assicurato il massimo impegno dell’Ufficio Territoriale del Governo e delle Forze dell’Ordine nel gestire la situazione, annunciando imminenti interlocuzioni con il Governo regionale per favorire il riequilibrio del sistema idrico provinciale.

Oltre agli aspetti tecnici e finanziari, il rappresentante del Governo ha posto l’accento sul tema della sicurezza pubblica, garantendo monitoraggio costante per prevenire eventuali tensioni sociali derivanti da carenze idriche improvvise.

Una vicenda che riguarda l’intera provincia

La riunione si conclude con la consapevolezza diffusa che la partita dell’acqua resta un nodo centrale per la provincia di Agrigento. Le prossime decisioni regionali e l’evoluzione del rapporto tra Siciliacque e AICA saranno determinanti per evitare nuovi disservizi e garantire la stabilità di un servizio essenziale.

