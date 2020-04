Emergenza Covid19, Guardia Costiera: controlli serrati in spiagge e litorale – VIDEO

Anche nel giorno di Pasquetta, proseguono lungo il litorale agrigentino i controlli effettuati dalla #GuardiaCostiera di Porto Empedocle che opera inserita nel dispositivo di ordine pubblico per prevenire gli spostamenti in prossimità di spiagge e lidi che contrastano le disposizioni in vigore anti #Covid_19. Per il lunedì dell’Angelo il personale della #GuardiaCostiera di #PortoEmpedocle, coordinato dal comandante Gennaro Fusco, sta svolgendo attività di vigilanza anche sulle spiagge. #turestaacasa.

Nelle ultime ore i controlli della Guardia costiera hanno portato ad alcune denunce.