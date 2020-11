Emergenza Covid19: Cimiteri chiusi, in programma altre restrizioni

Nell’agenda del sindaco di Agrigento incontri con i vertici sanitari ed esperti per valutare altre restrizioni come la sospensione dei mercatini e la chiusura dei plessi scolastici. Continua a crescere la curva dei contagi. Oggi si registrano 43 casi. Uno è ricoverato a Canicattì, uno ad Agrigento e uno a Caltanissetta. “La situazione – ha detto il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè – ci impone misure più restrittive. Lunedi disporro’ la chiusura dei mercatini e in caso di bambini positivi al covid, deciderò se chiudere e sanificare solo la classe o l’intero plesso”.

CHIUSI I CIMITERI: Intanto il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, tenuto conto dell’incremento del numero dei contagi da Covid-18 nel territorio comunale, e in ottemperanza del Dpcm del Presidente del Consoglio, ha emesso un’ordinanza di chiusura, nei giorni di sabato 31, domenica 1 e lunedì 2 novembre 2020, dei cimiteri ricadenti all’interno del territorio cittadino. Anche in provincia altri sindaci hanno adottato soluzioni analoghe.