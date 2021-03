Emergenza Covid, ad Agrigento chiudono al pubblico gli uffici comunali

Da oggi e fino al prossimo 6 aprile saranno chiusi al pubblico tutti gli uffici e servizi comunali di Agrigento, ad eccezione dei servizi pubblici essenziali. Lo prevede un’ordinanza del sindaco , Franco Miccichè , firmata ieri. Gli uffici potranno essere contattati a mezzo posta elettronica (e-mail o pec) o telefono. “Sarà consentito- si legge nell’ordinanza- l’accesso agli uffici cimiteriali, demografici e di Stato Civile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e sarà ,inoltre, accessibile l’ufficio protocollo, solo per le urgenze, nei giorni di martedì e giovedì dalle 9 alle 12,30. Il Decreto Legge 12 marzo 2021 , a seguito dell’aumento della curva epidemiologica in tutta Italia, ha introdotto regole ancora più restrittive a partire dal 16 marzo e fino al 6 aprile prossimo. Si rende doveroso ed opportuno salvaguardare la salute pubblica predisponendo la chiusura degli uffici e dei servizi comunali al pubblico al fine di arginare la diffusione dell’infezione da virus Covid-19 in costante e preoccupante aumento”.