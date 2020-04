Emergenza Coronavirus e non solo, topi morti e metadone vicino le case

Emergenza del Coronavirus e non solo nel centro storico di Agrigento. Soprattutto nelle aree a ridosso della via Atenea: topi che scorrazzano, altri morti (verosimilmente a causa dei prodotti utilizzati per sanificazione); boccette di metadone lasciate nelle aiuole dai tossicodipendenti.

Due topi morti sono stati rinvenuti lungo la scalinata di via Bentivegna, a pochi metri dalle abitazioni e dal salotto cittadino. Sarebbero i residui di cibo ad attrarre i topi. E non bastassero i tanti problemi, che affliggono la città, e adesso ci si mettono anche i consumatori di sostanze stupefacenti.

Diversi flaconi di Metadone (assunto in medicina per ridurre l’assuefazione nella terapia sostitutiva della dipendenza da stupefacenti, distribuito sotto prescrizione medica dai Sert ai soggetti in cura, ma anche spacciato dai pusher), sono stati trovati all’interno di alcune aiuole, dalla parti di Ponte di Ponte.