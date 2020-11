Emergenza Coronavirus, Di Ventura ai commercianti: “Collaborate con noi”

CANICATTI’. L’incremento dei casi di contagio da covid in città ha indotto il sindaco Ettore Di Ventura a scrivere una nota ai legali rappresentanti delle attività commerciali per sollecitarli ad una maggiore collaborazione finalizzata al rispetto delle disposizioni indicate nell’ultimo DPCM.

Nello specifico si richiama particolare attenzione sulla necessità di prevedere, a tutti i livelli, un incremento delle attività di contingentamento dei clienti e di qualsiasi altra misura utile alla prevenzione della diffusione del Virus.

Nei prossimi giorni, inoltre, attraverso il coinvolgimento del personale della Protezione Civile Comunale sarà attivata, in prossimità delle attività commerciali e di quei luoghi in cui possono crearsi assembramenti, una campagna di sensibilizzazione rivolta alla Cittadinanza.