Maltempo, La Vardera ad Agrigento e Favara: «Le caditoie non bastano più, serve lo stato di crisi»

Sopralluogo del deputato regionale nelle zone colpite dal nubifragio. In via dei Fiumi l’allarme per la voragine: «Rischio concreto di cedimento». L’affondo su AICA: «Il problema è la governance»

AGRIGENTO – «Le caditoie da sole non bastano più». Dopo il violento nubifragio che ha colpito Agrigento e Favara, Ismaele La Vardera torna sulla necessità di affrontare in maniera strutturale il problema della gestione delle acque e annuncia che chiederà alla Regione Siciliana l’attivazione dello stato di crisi.

Il deputato regionale ha trascorso la mattinata tra Agrigento e Favara, incontrando le amministrazioni comunali e verificando alcune delle situazioni più critiche provocate dal maltempo.

«Sono stato tutta la mattina con le amministrazioni di Favara e Agrigento, toccando con mano la situazione delicata a seguito della bomba d’acqua che ha colpito le due comunità», ha dichiarato.

La voragine in via dei Fiumi

Una delle situazioni più delicate è quella di via dei Fiumi, alle spalle del Villaggio Mosè, dove si è aperta una profonda voragine. La strada è stata chiusa per consentire le verifiche e mettere in sicurezza l’area. Sul posto, insieme a La Vardera, anche l’assessore comunale alla Protezione civile Maria Miccichè, che sta svolgendo le funzioni di sindaco durante l’assenza di Michele Sodano, impegnato negli Stati Uniti.

«La situazione è complicatissima – ha detto La Vardera durante il sopralluogo –. Ci sono strade praticamente ridotte a voragini. Qui in via dei Fiumi la situazione è molto delicata perché esiste un rischio concreto di cedimento della strada».

Il deputato ha chiesto anche l’intervento di AICA per la presenza di acqua nella zona interessata dal cedimento.

«Non bastano più le caditoie»

La Vardera allarga quindi il ragionamento alle condizioni complessive della città e alle conseguenze degli eventi meteorologici sempre più intensi.

«Non basta più certamente la pulizia delle caditoie. Il tema vero è quello della prevenzione. C’è un problema strutturale delle strade e delle reti infrastrutturali siciliane, ma i Comuni vengono lasciati soli».

Secondo il deputato regionale, quanto accaduto impone di ripensare gli interventi necessari per affrontare fenomeni meteorologici che stanno assumendo caratteristiche differenti rispetto al passato.

«Che il clima e le condizioni climatiche siano cambiate è sotto gli occhi di tutti. Non possiamo più girarci dall’altra parte: questa terra sta cambiando radicalmente la propria condizione climatica e la politica ha l’obbligo di fare qualcosa».

La richiesta alla Regione

La Vardera ha annunciato che porterà il caso all’attenzione del governo regionale.

«Chiederò che il governo della Regione possa attivare lo stato di crisi per aiutare concretamente le amministrazioni che da sole non riescono ad avere mezzi e risorse in grado di affrontare un problema strutturale».

Il deputato ha inoltre ringraziato Maria Miccichè e il sindaco di Favara Antonio Palumbo «per lo spirito di abnegazione e il lavoro continuo per le loro comunità».

L’affondo su AICA

Dal sopralluogo di via dei Fiumi arriva anche un duro intervento sulla gestione del servizio idrico. La Vardera sostiene di avere cercato telefonicamente la presidente di AICA Danila Nobile per sollecitare un intervento nella zona.

«Mi sarei aspettato che la presidente Nobile corresse qui con noi. L’abbiamo chiamata, non c’è. AICA batta un colpo perché tra questi problemi seri, secondo me, AICA sta in cima».

La Vardera precisa, però, di non mettere in discussione la natura pubblica dell’azienda consortile.

«AICA è nata per togliere l’acqua ai privati e nessuno può permettersi di ridarla ai privati. Il ruolo di AICA, che doveva svolgere una funzione di collante tra i Comuni, funziona: è la governance che è un problema».

Il deputato chiede quindi di affrontare la questione «seriamente», distinguendo la scelta della gestione pubblica del servizio dalle responsabilità che attribuisce all’attuale vertice dell’azienda. Leggi anche: Agrigento dopo il nubifragio, Miccichè avvia la mappatura dei danni

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