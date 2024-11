C’è uno strumento che gli esperti di marketing consigliano sempre quando si tratta di creare relazioni significative con il proprio target di clienti o potenziali tali: l’email marketing. Scopriamo meglio come funziona, che vantaggi ha e quando sfruttarlo.

Come funziona l’email marketing e che vantaggi ha

L’email marketing funziona tramite l’invio di comunicazioni sulla casella di posta elettronica della persona.

L’assenza di intermediari come possono essere la TV o i social network e il fatto, quindi, che le email di marketing raggiungano direttamente il destinatario consente di considerare l’email marketing come una forma di marketing diretto (DM). Anche i vantaggi delle campagne di email marketing sono quelli tipici delle strategie di direct marketing.

Si può dare vita a comunicazioni estremamente personalizzate, innanzitutto, che chiamino per nome il destinatario – sia letteralmente, utilizzando appositi tool per personalizzare le intestazioni delle mail, e sia in senso più figurato – e facciano leva su i suoi gusti, le sue abitudini, i suoi bisogni, il suo modo di vedere il mondo. Un consumatore che riceve una mail personalizzata, anche se si tratta di una mail che gli propone di acquistare qualcosa, è un consumatore che si sente considerato dall’azienda come persona e non come un numero o un semplice lead e che con più probabilità accetterà di buon grado, quindi, di entrare in relazione con il brand. Ciò è tanto più vero quanto si riescono a progettare email coinvolgenti ed efficaci.

C’è almeno un altro aspetto, però, che non va trascurato: l’email è forse il mezzo di comunicazione oggi più usato sul lavoro, in università, per ragioni personali e per questo è difficile che i consumatori ignorino un messaggio che ricevono su questo canale (le email di marketing hanno tassi di apertura simili a quelli di altre tipologie di mail, cosa che rende l’email marketing una delle tecniche con migliore ritorno sull’investimento).

Quando e perché fare marketing diretto via mail

Avere bene in mente gli obiettivi delle campagne è, sottolineano gli addetti ai lavori, essenziale per l’efficacia dell’email marketing. Non c’è una casistica predefinita di circostanze quando l’email marketing è efficace e quando invece sarebbe meglio sfruttare altre tecniche. Quello che è certo è che l’email marketing funziona di più se è parte di una strategia di più ampio respiro e che utilizza in maniera coerente diversi canali. La prassi fa sì, comunque, che le aziende ricorrano all’email marketing soprattutto in tre occasioni e con tre obiettivi principali. Il primo è pubblicizzare il lancio di un nuovo prodotto o servizio, un evento, un corso o una masterclass, una promozione speciale o un periodo di sconti: si tratta di una forma di email marketing poco elaborata e che, se usata in maniera aggressiva, può avere l’effetto contrario di infastidire i consumatori. Altro obiettivo per cui spesso viene sfruttato il direct marketing via mail è inviare a uno o più pubblici selezionati messaggi personalizzati con consigli per gli acquisti, per esempio, o risorse utili per risolvere un problema o un bisogno: queste mail sono tra le più apprezzate dai destinatari che prendono a considerare il brand come possibile alleato nella ricerca di soluzioni customizzate. Si parla di retention email marketing, infine, quando le mail sono indirizzate a utenti che hanno già interagito con il brand per ricordare loro, a seconda dei casi, che hanno uno più prodotti ancora nel carrello, una promozione da sfruttare, una spedizione in arrivo, eccetera.

