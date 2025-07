Salvataggio a San Leone: elisoccorso atterra sulla pista di pattinaggio per soccorrere un giovane in arresto cardiaco

AGRIGENTO – È stato un intervento tempestivo e coordinato quello avvenuto ieri a San Leone, dove un giovane di 21 anni, di origini marocchine, ha rischiato di annegare mentre faceva il bagno con il mare agitato, nei pressi di uno stabilimento balneare di via Nettuno. A salvarlo è stato il pronto intervento del bagnino di turno, che lo ha riportato a riva quando ormai il ragazzo aveva perso conoscenza.

Come documentato dalle suggestive immagini di Attila Mamo: Il 21enne era in arresto cardiaco, e i sanitari del 118 del GISE hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione, utilizzando anche il defibrillatore. Considerata la gravità delle sue condizioni, è stato disposto l’intervento dell’elisoccorso, che per accelerare i tempi ha atterrato sulla pista di pattinaggio del lungomare Falcone e Borsellino, opportunamente liberata per consentire l’operazione.

Una scelta logistica necessaria ma che riapre una riflessione critica sull’assenza dell’eliporto storico di San Leone, dismesso ormai da anni. Proprio su quella pista, nel 1993, era atterrato Papa Giovanni Paolo II durante la sua visita ad Agrigento. Oggi, in assenza di una struttura dedicata (la più vicina si trova in Contrada consolida accanto al San Giovanni di Dio) si è costretti a ricorrere a soluzioni alternative, con tutti i rischi e le difficoltà del caso. Ma per fortuna i mezzi in dotazione al 118 oggi se necessario possono atterrare pure sulle strade.

Il giovane, dopo essere stato intubato e stabilizzato, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Le sue condizioni restano gravi, ma è vivo grazie alla prontezza dei soccorritori.

Un plauso va agli operatori del 118, al bagnino e a tutto il personale intervenuto, che con grande professionalità ha trasformato una potenziale tragedia in un salvataggio da manuale. Ma resta l’interrogativo: una località turistica come San Leone può davvero permettersi di non avere un eliporto attrezzato?

Le foto di Attila Mamo che si trovava sul luogo del soccorso ieri mattina

