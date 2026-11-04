Il viceprefetto vicario approda nel capoluogo etneo dopo una lunga esperienza alla Prefettura di Agrigento. Le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro della redazione di AgrigentoOggi.

AGRIGENTO – Nuovo e prestigioso incarico per Elisa Vaccaro, che lascia la Prefettura di Agrigento per proseguire il proprio percorso professionale a Catania, dove si insedia come viceprefetto vicario.

Si chiude così un’importante esperienza professionale nel territorio agrigentino, dove Vaccaro ha ricoperto negli anni incarichi di crescente responsabilità all’interno della Prefettura, fino alla nomina a viceprefetto vicario.

Entrata nell’Amministrazione civile dell’Interno, ha maturato una significativa esperienza anche presso il Gabinetto del ministro dell’Interno, nell’Ufficio Affari internazionali. Ad Agrigento è stata capo di Gabinetto della Prefettura, occupandosi delle principali questioni istituzionali e delle emergenze del territorio, per poi assumere l’incarico di vicario del prefetto Salvatore Caccamo.

Nel corso della sua attività si è occupata anche delle delicate problematiche connesse ai flussi migratori a Lampedusa e ha ricoperto l’incarico di presidente reggente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Tra gli altri incarichi, anche la presidenza dell’Organismo straordinario di liquidazione del Comune di Licata.

Il trasferimento a Catania rappresenta un nuovo passaggio di rilievo nel percorso professionale di Elisa Vaccaro, che lascia Agrigento dopo avere costruito un rapporto costante con le istituzioni e con il territorio.

A Elisa Vaccaro vanno le congratulazioni del direttore Domenico Vecchio e dell’intera redazione di AgrigentoOggi, insieme agli auguri di buon lavoro per il nuovo e prestigioso incarico.

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