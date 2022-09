Elisa incanta il pubblico: “Votate chi si occupa del clima”

“Ognuno deve fare la sua parte, siamo esseri potenti. I politici e il governo hanno in mano le decisioni finali, sono loro a dover mettere la crisi climatica in agenda. Ma noi possiamo votare chi mette il clima al centro”. Lo ha detto, ieri sera, la cantautrice Elisa dal palco sotto la collina della Valle dei Templi che, per la tappa agrigentina del suo “Back to the future live tour 2022”, ha fatto registrare il tutto esaurito con oltre 4 mila spettatori.

“Ma dove vivete? Ma che posto è? Ce lo invidiano in tutto il mondo un posto del genere – ha detto Elisa entusiasta dei templi della Concordia e di Giunone -. Questo è un posto spettacolare. Vengo a vivere qui, faccio l’orto, facciamo un concerto al mese e andiamo al mare d’inverno”. Due ore di musica in un continuo susseguirsi di standing ovation, per la cantante triestina, che ha anche fatto salire sul palco una ragazza, Giorgia, che voleva cantare “Luce” insieme a lei.