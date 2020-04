Elezioni tutto rinviato a fine anno. L’opinione dei candidati

Una campagna elettorale lunga un anno. estano in ghiaccio ma non vanno in archivio le candidature a sindaco della città di Agrigento.

Il Covid19 ha fatto slittare le consultazioni di maggio al prossimo autunno, ma Franco Miccichè, Marco Zambuto e Aldo Piazza non intendono mettere da parte le loro ambizioni a diventare sindaco di Agrigento.

La decisione è stata adottata ieri dal governo Musumeci allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Coronavirus nell’Isola.

“E’ stata una decisione inevitabile – commenta Franco Miccichè. Questo però non significa che rinuncio alla mia candidatura, anzi. Per adesso sono impegnato con il mio lavoro di medico, alle prese con l’emergenza Coronavirus, arrivi di immigrati e altre emergenze sanitarie del territorio (Micciché è responsabile dell’Igiene pubblica a Porto Empedocle). Il mio silenzio – spiega – è dovuto a questo, ma confermo che la mia candidatura a sindaco rimane valida”.

Il periodo individuato è tra l’11 ottobre e il 6 dicembre. La delibera della giunta che approva il disegno di legge proposto dell’assessore alle Autonomie locali Bernardette Grasso, è stata già pubblicata sul sito della Regione Siciliana e inviata all’Ars per l’avvio del relativo iter parlamentare.

“A mio avviso – aggiunge Miccichè – non si voterà prima di dicembre, anche perché i tempi per la ripresa sono ancora lunghi e tutti dobbiamo avere l’opportunità di fare una campagna elettorale incontrando la gente e proponendo le nostre idee”.

E non si tira indietro nemmeno Marco Zambuto. L’ex sindaco della città dei templi rimane in corsa ed aspetta il ritorno alla normalità con serenità.

“Oggi – dice Zambuto – non ci sono le condizioni per fare una campagna elettorale. E’ stato giusto rinviare le consultazioni a fine novembre. Sono candidato e insieme alle forze politiche, ai movimenti, alle associazioni con le quali stavamo lavorando, aggiorneremo il programma da presentare alla città e ci faremo trovare pronti per la data stabilita”.

Non parla di elezioni Calogero Firetto invece, il quale preferisce concentrarsi su altri temi che non mancano di dargli comunque visibilità con i cittadini. Ma è inevitabile che il sindaco in carica debba pensare anche alla scadenza elettorale e alla sua candidatura.

In corsa ci sarà anche Aldo Piazza. L’altro ex sindaco conferma che la sua candidatura è ancora valida. “Il rinvio non cambia nulla – dice – sapevamo che le elezioni sarebbero state rinviate, la partita è ancora tutta da giocare”.

Attualmente interessati dalla tornata elettorale sono 61 Comuni – i cui organi verranno prorogati – tra i quali due capoluoghi di provincia: Agrigento ed Enna. Le elezioni, programmate originariamente per il 24 maggio, erano state già rinviate dal governo regionale al 14 giugno (con eventuale ballottaggio il 28 giugno). Adesso, visto il permanere dell’attuale fase emergenziale, la proposta di un ulteriore spostamento, sulla quale dovrà pronunciarsi l’Aula. Per molti partiti il rinvio potrebbe essere un’opportunità per farsi trovare pronti. Come è noto infatti, i tanti avevano avuto difficoltà a chiudere alleanze, stilare liste competitive e chiudere i programmi. Il rinvio di autunno potrebbe cambiare gli scenari ma servire anche per cucire nuove intese. Agli attuali candidati potrebbero aggiungersi nomi nuovi e concretizzarsi proposte diverse. Una di queste potrebbe essere quella di Angela Galvano che si propone come rappresentante delle forze di sinistra.