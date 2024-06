Sono stati eletti un sindaco e 40 consiglieri comunali della Democrazia Cristiana, mentre il candidato Dc a sindaco di Gela andrà al ballottaggio. La Dc si legge in una nota “sarà rappresentata in quasi tutti i 37 Comuni siciliani nei quali si è votato per le Amministrative. E’ stata anche determinante nella vittoria di molti sindaci e a Mazara del Vallo e a Castelvetrano è risultata essere la lista con più preferenze”.

“I dati registrati in Sicilia confermano la reale presenza di un partito ricco di forza, determinazione ed entusiasmo quale è la Democrazia Cristiana e, nonostante tante difficoltà, abbiamo raggiunto ottimi risultati portando in 20 Comuni nostri rappresentanti molti dei quali donne e giovani, animati dalla voglia di far crescere il proprio territorio”, dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della Dc.

“Un percorso intrapreso pochi anni fa e che oggi sancisce la manifesta voglia di Democrazia Cristiana presente in tutta la Sicilia – aggiungono Stefano Cirillo, segretario regionale della Dc in Sicilia e Carmelo Pace, segretario organizzativo regionale Dc -. Dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme per costruire un futuro, per custodire i nostri valori e per difendere le libertà e la democrazia”.