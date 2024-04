La Lega avanza con decisione per la candidatura del Generale Vannacci in Sicilia, mentre altri partiti definiscono le loro liste e strategie.

Mentre la Lega si avvicina alla candidatura del Generale Vannacci in Sicilia, altri partiti delineano le loro strategie e candidature in vista delle imminenti elezioni regionali.



La Lega Vicina alla Candidatura del Generale Vannacci in Sicilia: Ultime Novità sulle Elezioni Regionali. La corsa alle elezioni europeein Sicilia si scalda con la Lega che si avvicina sempre di più alla candidatura del Generale Vannacci, mentre i partiti definiscono le loro strategie e liste. I grillini, domani, torneranno a svolgere le primarie online per selezionare il candidato che affiancherà Giuseppe Antoci, mentre il PD aspetta la decisione della giornalista Lidia Tilotta. Nel frattempo, Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno già la lista pronta.

Nei prossimi giorni, i partiti dovranno depositare gli elenchi delle liste e restano soltanto tre asterischi, indicando numerosi posti liberi da assegnare nei principali partiti.

La trattativa tra Lega e DC presenta incognite, con nomi come Raffaele Stancanelli, Mimmo Turano, Nino Germanà, Annalisa Tardino e Francesca Reitano che entreranno sicuramente in gioco. Resta aperta la possibilità che il Generale Vannacci venga candidato, con Luca Sammartino che auspica un posto per un cuffariano.

In Forza Italia, invece, le porte per Cuffaro sono chiuse, e anche il tentativo di inserire un candidato comune con Noi Moderati è naufragato. L’asse Schifani-Caruso ha già delineato la lista con nomi come Edy Tamayo, Marco Falcone, Caterina Chinnici, Bernadette Grasso e Margherita La Rocca Ruvolo.

L’MPA non ha presentato candidati di partito, puntando a sostenere Forza Italia. Fratelli d’Italia ha chiesto ai candidati di firmare la disponibilità a entrare in lista, con Ruggero Razza e Massimiliano Giammusso tra i nomi più probabili.

Nel PD, l’unico asterisco rimane per Lidia Tilotta, mentre si profila la candidatura della segretaria nazionale Elly Schlein. Domani si terranno le primarie dei grillini, che coinvolgeranno i trenta autocandidati.

In sintesi, il quadro politico in Sicilia si anima mentre i partiti si preparano per le elezioni imminenti, con alcune incognite ancora da sciogliere e molte strategie da definire.