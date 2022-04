Elezioni Rsu uffici giudiziari di Agrigento: affermazione della Consal Unsa.

Storica affermazione della Federazione Confsal Unsa alle elezioni per il rinnovo della RSU degli uffici giudiziari della provincia di Agrigento. Migliorando i risultati delle precedenti tornate, le liste Consal Unsa hanno ottenuto la metà dei circa trecento voti espressi. Per la RSU del Tribunale di Agrigento e uffici collegati (Giudice di Pace e Ufficio di Sorveglianza) la lista ha ottenuto il 60% dei consensi e Angelo Gelo è risultato il più votato con ben 35 preferenze. La componente maggioritaria dell’attuale RSU sarà quindi composta da Angelo Gelo, Tania Inglima, Giovanna Mirabile e Selene Giusi Martorana. Ne faranno parte anche Domenico Alongi (Confintesa), Rosario Buscemi (CISL FP) e Angelo Castellano (FP CGIL).

Nella RSU della Procura di Agrigento, sono stati eletti Rosalia Mangione e Alba Piscopo (Confintesa), Marilena Sciumé (Consfal Unsa), Antonietta Calabrese (Cisl) ed Eleonora Passarello (Uil). In quota Confsal Unsa, nella Rsu della Procura di Sciacca è stato eletto Michele Interrante e al Tribunale di Sciacca dove è risultato eletto Giuseppe Caramella.

Il segretario regionale della Consal Unsa, Onofrio Maurizio Mondello, esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto e ringrazia tutti gli iscritti, i simpatizzanti e soprattutto i candidati nelle liste per l’impegno profuso.