Elezioni regionali: 7 candidati per governatore, e 900 in liste

Numeri da record per le elezioni regionali in programma in Sicilia il 25 settembre. Sono sette i candidati alla presidenza della Regione, e circa 900 le persone inserite nelle liste in corsa per uno dei 70 scranni dell’Assemblea regionale siciliana. Si vota nello stesso giorno delle politiche, gli elettori troveranno quindi tre schede per votare: Senato della Repubblica, Camera dei deputati e Regione siciliana.

Il centrodestra si presenta unito attorno a Renato Schifani, cinque le liste in suo appoggio: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Prima l’Italia-Lega, Popolari e autonomisti e Dc. Dem e partiti della sinistra sostengono Caterina Chinnici. L’eurodeputata, figlia del giudice Rocco Chinnici assassinato dalla mafia, ha il sostegno di due liste, il Pd e Fava/Centopassi. Una sola lista composta da militanti e dirigenti per il M5s che candida a governatore Nuccio Di Paola, referente regionale del movimento. Nove le liste messe in campo da Cateno De Luca, il leader del movimento ‘Sicilia Vera’, dopo essersi dimesso in anticipo da sindaco di Messina. In campo anche Gaetano Armao, attuale vice presidente della Regione siciliana e assessore all’Economia nel governo Musumeci: sostenuto da Azione di Calenda e Italia Viva, Armao ha lasciato Forza Italia. In corsa ci sono anche Fabio Maggiore di Italia sovrana e popolare, ed Eliana Esposito degli indipendentisti Siciliani liberi.

La sfida in Sicilia sarebbe quanto mai incerta. Anche le previsioni sulle liste sono alquanto ballerine anche se la coalizione di centrodestra viene data in vantaggio.