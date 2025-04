Elezioni al Libero Consorzio Comunale di Agrigento: Spoglio Iniziato Questa Mattina

Cominciano stamattina presto le operazioni di spoglio delle schede per le elezioni del nuovo Presidente e del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. poca la differenza tra Castellino e Pendolino. La prima fase riguarderà le schede per l’elezione del Presidente, che si prevede durerà fino alle 10:00 circa, seguita dallo spoglio delle schede per il Consiglio nel corso della mattinata.

L’affluenza alle urne per le elezioni ha superato ogni aspettativa, con oltre il 95% dei sindaci e consiglieri comunali della provincia di Agrigento che hanno partecipato al voto. In totale, 562 elettori su 584 hanno esercitato il loro diritto di voto entro le 21:00 di ieri. Questo voto rappresenta un momento decisivo per il territorio, che ha vissuto circa 13 anni di commissariamento a seguito dell’introduzione della Legge Delrio.

Giuseppe Pendolino, Sindaco di Aragona, ha espresso il suo voto questa mattina intorno alle 9:00, mentre Stefano Castellino, Sindaco di Palma di Montechiaro, ha votato in tarda serata, alle 20:30. Questo segna una giornata di grande impegno politico, in un contesto che segue la legge regionale del 4 agosto 2015, che ha istituito i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane.

