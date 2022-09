Elezioni, Filippo Perconti (M5S): “Continuerò ugualmente il mio impegno”

“La distribuzione dei seggi non mi include tra gli eletti della prossima legislatura. Sono stati 5 anni molto complessi, in cui è successo veramente di tutto e insieme a tutto il gruppo parlamentare abbiamo dovuto lottare con tutte le nostre forze per contrastare circostanze di forza maggiore, e riuscire ad arrivare ai nostri obiettivi. Ho conosciuto persone meravigliose, diventate amici oltre che colleghi.” Lo scrive Filippo Perconti, candidato alla camera dei deputati con il movimento 5 stelle. “Sono felice per il risultato del Movimento, primo partito al Sud- continua-. Più di 40mila persone in provincia di Agrigento hanno voluto esprimere il loro voto, riconoscendo il lavoro svolto e sostenendo il Movimento5Stelle, in opposizione alla politica vecchio stampo, dando un forte segnale del loro desiderio di rinnovamento e di speranza per il futuro del Paese.

Per fare politica non bisogna essere necessariamente dentro le istituzioni, e il mio impegno per il territorio e per la nostra comunità continua. È stato un onore poter dare il mio contributo ad una politica innovatrice che ha posto il cittadino al centro della propria azione. Una politica scomoda ai macro-interessi e continuamente attaccata da tutti i fronti, che nonostante tutto è riuscita ad ottenere risultati epocali per il bene di tutti, e in particolare dei più deboli. Un grande abbraccio alla mia Bivona che mi ha sostenuto con il 50% delle preferenze. Voglio ringraziare la comunità dei monti Sicani e di tutto il collegio che ha creduto in me 5 anni fa e ha dimostrato di continuare a darmi fiducia anche in questa tornata elettorale. Ringrazio tutti i cittadini, tutte le categorie che hanno visto in me un punto di riferimento, gli attivisti e tutte le persone che mi hanno sostenuto moralmente e professionalmente in questi anni, i miei collaboratori, i miei amici e i miei familiari, colonne portanti della mia quotidianità ai quali potrò tornare a dedicare il tempo che meritano.”