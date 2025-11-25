Elezioni ad Agrigento, Di Rosa rompe gli indugi: è il primo candidato sindaco in campo

AGRIGENTO – La corsa verso le Amministrative entra nel vivo e il primo nome ufficiale arriva dal fronte civico. Giuseppe Di Rosa è il candidato sindaco del progetto “Tutti Insieme per una Città Normale”, la rete di associazioni e comitati che ieri sera, durante una riunione molto partecipata in un locale cittadino, ha scelto la linea politica in vista del voto.

Una decisione maturata dopo un confronto serrato su priorità e programmi per Agrigento: dalla gestione dei servizi alle questioni legate al decoro urbano, fino alla trasparenza amministrativa. Il gruppo ha scelto la via dell’autonomia: un candidato proprio, fuori dalle logiche dei partiti.

Di Rosa, volto noto per anni di attività civica, denunce pubbliche e iniziative di controllo amministrativo, è stato indicato all’unanimità come la figura più rappresentativa del progetto. «Vogliamo una guida civica, libera e determinata a restituire dignità e normalità alla città», spiegano i promotori, sottolineando che la scelta «è arrivata in modo naturale».

Durante l’incontro sono stati presentati anche i simboli delle prime due liste civiche che sosterranno la candidatura – gli stessi riportati nel documento ufficiale fornito dal movimento . Altre liste sono in costruzione e verranno annunciate nelle prossime settimane.

Dietro l’annuncio c’è anche un retroscena che racconta bene il carattere del movimento. Alla domanda se non fosse troppo presto per uscire pubblicamente, Di Rosa è stato netto: «No. Noi siamo fuori dai partiti: abbiamo bisogno di più tempo, ma non di nulla osta da nessuno.

Se abbiamo deciso, lo possiamo dire apertamente.»

Una posizione che fotografa la natura di un progetto che rivendica autonomia, distanza dalle segreterie e un rapporto diretto con la città.

Le prime reazioni: telefonate, messaggi e qualche sorpresa. L’annuncio, circolato prima tra i sostenitori e poi negli ambienti politici, ha generato subito un’ondata di contatti. Di Rosa racconta: «Un sacco di chiamate e messaggi. Gente che si è messa a disposizione per candidarsi.» Tra le reazioni, anche volti inattesi: «Sono arrivate telefonate da persone che non mi aspettavo onestamente. Un dirigente scolastico amministrativo, per esempio.

E tanti commenti positivi.»

Il dopo-annuncio: «Dozzine di messaggi. Alcuni mi hanno emozionato»

L’effetto dell’annuncio è stato immediato. In poche ore, il telefono di Di Rosa è stato sommerso da decine di chiamate e messaggi. «Un sacco di attestati di stima e di incoraggiamento – racconta – anche da persone che non conosco».

«Buonasera Signor Di Rosa, ho appena letto che si candiderà come Sindaco e desidero dirLe che attendevo da tempo una notizia del genere. Ritengo che Lei sia una delle poche persone che hanno davvero a cuore il futuro della nostra città.

Alle prossime elezioni vorrei candidarmi come consigliere comunale e sarebbe un onore poterlo fare accanto a una persona autentica. Se Lei lo riterrà opportuno, sarei felice di incontrarLa.»

«Sono messaggi che mi emozionano» spiega Di Rosa.

A contattarlo, anche figure inattese: «Perfino un dirigente scolastico-amministrativo che non mi aspettavo. Tanti messaggi positivi».

Nei prossimi giorni sarà comunicata la data della presentazione pubblica della candidatura, evento che coinvolgerà cittadini e stampa

“Tutti Insieme per una Città Normale” riunisce l’Associazione Culturale Nuovo Millennio e il Movimento Civico Mani Libere. Un percorso che negli ultimi anni ha prodotto denunce, segnalazioni e proposte per una città più efficiente. Adesso il passaggio alla “responsabilità diretta”: la sfida elettorale.

I simboli presentati durante la riunione confermano la natura civica e identitaria del progetto che sostiene Giuseppe Di Rosa.

Nel file ufficiale distribuito dal movimento emergono due elementi grafici ricorrenti:

Il nome “DI ROSA Sindaco” posto al centro, con caratteri netti e immediati, pensato per essere riconoscibile anche nella comunicazione visiva da strada. La doppia versione del simbolo, una più essenziale e una più estesa, che richiama il profilo tipico delle liste civiche: colori sobri, linee pulite, assenza di riferimenti partitici, a sottolineare l’indipendenza del progetto.

L’impostazione grafica punta sull’immediatezza e sulla leggibilità, coerente con la narrazione scelta dal movimento: un candidato “vicino”, un percorso civico e un messaggio diretto alla città.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp