ELEZIONI: CENTRODESTRA TROVA UNITA’, LEGA GUARDA A SUD, FDI TRACCIA ROTTA SU PROFONDO NORD

La Russa, ‘ha vinto la coalizione’ – Destra guarda a Bolzano, Segrate, Legnano – Con Fi confronto su altre città meridionali Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Estremamente soddisfatto della scelta comune, consapevole e convinta a cui il centrodestra è arrivato, smentendo tutte le voci e i tentativi di divisione”. Lo dice all’Adnkronos il vice presidente del Senato Ignazio La Russa, co fondatore di Fratelli d’Italia, che si limita a rilevare come la soluzione sia “una vittoria della coalizione” e non di un partito o dell’altro. Il comunicato congiunto di oggi pomeriggio di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, d’altronde, mette fine alle incertezze su alcune presidenze di regione e quindi viene stabilito una volta per tutte che sono confermati Toti e Zaia in Liguria e Veneto, e poi Acquaroli nelle Marche, Caldoro in Campania, Ceccardi in Toscana e Fitto in Puglia. In più, mette, come richiesto dalla Lega, alcuni punti fermi sui primi cittadini di città importanti come Reggio Calabria, Andria, Chieti, Macerata, Matera, Nuoro. Restano diverse le città, fra quelle non indicate nel comunicato congiunto, dove Fdi, a quanto emerge, intende confrontarsi in particolare con Forza Italia su alcune realtà meridionali importanti come Crotone, Agrigento e Trani. Ma anche al nord c’è qualche città su cui Fdi intenderebbe giocare le sue carte, a cominciare da Bolzano, simbolicamente significativa perché difesa dalla destra nella sua italianità, ma anche centri come Legnano e Segrate.