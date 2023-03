Elezioni amministrative a Licata, la Dc candida a sindaco Angelo Iacona

Angelo Iacona, consigliere comunale uscente e già amministratore del Comune di Licata, è il candidato della Democrazia Cristiana a sindaco di Licata. E’ stato deciso nel corso di un’assemblea di partito, alla quale hanno partecipato gli iscritti licatesi alla DC, coordinata dal commissario regionale Totò Cuffaro e da Carmelo Pace, capogruppo della Democrazia Cristiana all’Ars. Nel pomeriggio del prossimo venerdì, 17 marzo, nel corso di una conferenza stampa, Angelo Iacona sarà presentato alla città. “La Democrazia Cristiana – è il commento dell’onorevole Carmelo Pace – è impegnata attivamente, in Sicilia, in vista dell’ormai imminente competizione elettorale per le Amministrative che riguarderà tanti Comuni. Col consenso degli iscritti locali, abbiamo individuato in Angelo Iacona una persona che bene può rappresentare le istanze dell’intera collettività licatese. Siamo pronti al confronto con tutte le altre forze politiche che si identificano col governo regionale, con le quali sono in corso delle interlocuzioni e con altre forze politiche locali, e con la società civile, per realizzare una piattaforma programmatica capace di dare risposte ai problemi di Licata”.