Elezioni amministrative a Favara: Peppe Infurna è candidato sindaco

Si sono riuniti i partiti e movimenti politici: Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana, Forza Azzurri, ONDA, Cambiare Passo e NOIper, per analizzare la situazione politico-amministrativa del Comune di Favara, “sulle progettualità – scrivono in una nota- da portare avanti per rilanciare lo sviluppo socio economico del paese.” I partiti hanno deciso di candidare Peppe Infurna a sindaco di Favara “conoscitore del paese e della macchina amministrativa- spiegano- e unitamente alle migliori risorse, agli imprenditori, ai professionisti, ai giovani e alle donne, intendiamo elaborare un programma fattibile per dare normalità e restituire la meritata dignità al paese.Dinanzi ad una grave crisi economico-finanziario in cui versa l’Ente e la perdurante emergenza pandemica, i favaresi hanno bisogno di un forte governo della città, capace di trovare soluzioni per superare la disastrosa situazione delle casse comunali e la pulizia del paese.

A tal fine si auspica l’intera unità del centro destra, pertanto, lanciamo un appello alle altre forze politiche: Fratelli di Italia, UDC e Diventerà Bellissima ed altre liste civiche, con i quali abbiamo avuto e abbiamo una forte interlocuzione per un progetto comune.”