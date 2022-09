Elezioni: affluenza regionali alle ore 12: ha votato il 12,54%

Il dipartimento regionale delle autonomie locali della Regione siciliana ha diffuso il dato definitivo dell’affluenza alle urne alle ore 12 in Sicilia per quanto riguarda le regionali: è il 12,54%, in aumento di circa un punto e mezzo rispetto all’11,03% del 2017. La percentuale di votanti per le Politiche è stata invece del 14,77%. Lo scostamento tra i due dati, malgrado le due consultazioni si svolgano lo stesso giorno, viene spiegato dalla Regione con l’afflusso dei voti degli italiani all’estero per Camera e Senato, che invece non è previsto per le Regionali.