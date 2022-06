Elezioni, a Palma trionfa Castellino. La situazione negli altri comuni

Manca poco alla fine dello spoglio per conoscere i nuovi sindaci, e il nuovo Consiglio comunale di 10 centri della provincia di Agrigento: Cattolica Eraclea, Sciacca, Palma di Montechiaro, Campobello di Licata, Aragona, Comitini, Bivona, Santa Margherita di Belice, Lampedusa e Linosa, e Villafranca sicula.

A Palma di Montechiaro confermato Stefano Castellino con un plebiscito sui suoi due avversari, con l’85% dei voti.

Ad Aragona confermato Giuseppe Pendolino che ha incassato mille voti in più dello sfidante Dino Buscemi.

A Sciacca testa a testa tra Ignazio Messina e Fabio Termine, 38% il primo, e 39% il secondo. Si va verso il ballottaggio.

A Cattolica Eraclea vantaggio consolidato di Santo Borsellino, manca solo l’ufficialità.

A Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino è in vantaggio di oltre 200 voti su Totò Martello.

A Santa Margherita di Belice Gaspare Viola è in vantaggio su Giacomo Abruzzo.

A Villafranca Sicula testa a testa tra Domenico Balsamo, e Gaetano Bruccoleri.

A Comitini Gerlando Cuffaro è avanti di soli 10 voti su Luigi Nigrelli.

A Campobello di Licata Antonio Pitruzzella viaggia con il 35 per cento dei voti.

A Bivona l’uscente Milko Cinà è avanti nei confronti di Carola Calafiore.