Eletto nuovo direttivo Abba, Leonardo Urso è il presidente

Nel corso di una assemblea che si è tenuta in presenza, con partecipazione di quasi tutti i Soci titolari di strutture ricettive, Leonardo Urso è stato eletto all’unanimità Presidente dell’ABBA per l’anno 2022.

Dopo la relazione conclusiva di fine mandato, il presidente uscente, Settimio Vinti, ha salutato tutti i soci ringraziandoli per il privilegio a lui concesso per ben 2 anni, di guidare la prestigiosa associazione che raggruppa le strutture ricettive della città di Agrigento. Un’elezione plebiscitaria che conferma quanto fermento c’è in questo settore soprattutto di questi tempi. “Tutti si sono sentiti chiamati a esprimere la propria scelta – dice Vinti – e hanno votato compatti il collega ed amico Leonardo Urso e gli altri Dirigenti, Rosy Di Matteo, Giorgia Erriù, Claudia Caci, Anna Contino, Filippo Alfano, Andrea Varisano e Ottavio Mezzano; una scelta compatta a riconoscimento di un grande lavoro svolto da tutti loro. Lascio un’associazione attiva, vivace e dinamica – continua Vinti –nella certezza che raggiungerà mete ancora più alte nell’importante settore del Turismo”.”Una partecipazione che mi onora – sostiene il neo Presidente Urso – e che costituisce un valore aggiunto al mio ruolo e al mio compito. Una così larga partecipazione che ha superato anche le più rosee aspettative, è un chiaro segno di come la nostra Associazione goda della fiducia dei ns Soci che aumentano quotidianamente. Lo straordinario voto “plebiscitario”, ha poi confermato in maniera inequivocabile, il profilo di un’ABBA coesa, in cui il senso di comunità si ritrova nei momenti fondamentali. Urso fa poi un appello a tutto il “settore” extralberghiero: “Sono certo che altre strutture si avvicineranno presto alla nostra Associazione, che ricordo, rappresenta oggi l’unico chiaro punto di riferimento per quanti vogliono avviare una impresa turistico/ricettiva; è noto a tutti quanto sia fondamentale partire col piede giusto nel complicato mondo della burocrazia. Il mio è dunque un invito a lavorare insieme a favore della nostra economia”

Questo il nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica per tutto il 2022 : PRESIDENTE : Leonardo Urso. Consiglieri : V.Presidente Giorgia Erriù confermata Tesoriera, Rosy Di Matteo, Claudia Caci, Anna Contino, Filippo Alfano, Andrea Varisano e Ottavio Mezzano.