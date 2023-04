Elena Li Petri, studentessa del liceo Empedocle, vincitrice del Premio nazionale di Poesia latina

È Elena Li Petri, della classe terza sezione B del Liceo Classico Empedocle, la vincitrice del Premio Nazionale di Poesia Latina con il poema “In pace mea spes”, coordinato dal professore Gaetano Di Giacomo. Il giudizio, espresso dalla Commissione, presieduta dal Magnifico Rettore dell’Università Lumsa di Roma, professore Francesco Bonini, ha evidenziato la qualità del lavoro presentato che testimonia una buona conoscenza della lingua latina insieme ad una sedimentata conoscenza dei classici come, d’altronde, è nella tradizione del Liceo Classico.

La commissione ha formulato il seguente giudizio: “Il poema si snoda attraverso una riflessione filosofica e letteraria, connotata da richiami al mondo classico e riferimenti di significativa attualità. Con estrema sensibilità e una raffinata cura sia nella scelta lessicale che nella architettura dei versi, si dipana un messaggio forte ed incisivo, attraverso la specularità delle due strofe introdotte dall’anafora audivi. Nel viaggio verso la libertà, il nonno ha dovuto combattere perché finalmente si ristabilissero pace e libertà, al nipote è toccato il compito di raccogliere questa preziosa eredità. Efficace la chiusa finale, si può combattere anche senza armi, affidandosi al bene sommo della cultura. Il testo latino rivela un’accurata ricerca espressiva nel rendere anche attraverso la metrica, lo sviluppo del pensiero. Intensità ed efficacia lessicale si notano anche nella traduzione italiana”.

Particolarmente orgoglioso di questo riconoscimento di carattere nazionale si è mostrato il dirigente scolastico del Liceo classico e musicale Empedocle, la professoressa Marika Helga Gatto, che ha sostenuto e promosso l’iniziativa in seno all’Istituto: “Un plauso particolare – afferma – va ai docenti e agli alunni del nostro Liceo, sempre pronti a cogliere con impegno e dedizione i molteplici stimoli culturali che vengono loro sottoposti, distinguendosi per il lavoro svolto”. La cerimonia di premiazione del Certamen Nazionale, intitolato al professore Vittorio Tantucci e accreditato dal ministero dell’Istruzione tra gli eventi di eccellenza delle Scuole Superiori con D.M 655 in data 9-6-2020, si terrà giovedì 27 aprile prossimo, dalle 9:30 alle 13, nell’aula magna dell’Università Lumsa a Roma.