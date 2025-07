AGRIGENTO – Hanno fatto ballare il mondo intero con un semplice “Da Ba Dee”, mescolando elettronica, melodia e un’estetica futuristica che ancora oggi fa scuola. Sabato 12 luglio, gli Eiffel 65 tornano a infiammare il pubblico siciliano con un live set al Mia Garden di San Leone, tappa imperdibile del tour estivo 2025.

Il gruppo, nato alla fine degli anni ’90 come trio formato da Jeffrey Jey, Maurizio Lobina e Gabry Ponte, ha conquistato le classifiche globali con l’iconico brano Blue (Da Ba Dee), diventato un simbolo generazionale e ancora oggi tra i pezzi dance più ascoltati e remixati. Dopo l’enorme successo dell’album Europop, la formazione originale si è separata, con Gabry Ponte avviato verso una carriera solista e gli altri due membri rimasti saldamente legati al progetto Eiffel 65.

Il concerto di sabato si preannuncia come una festa anni Duemila a cielo aperto, tra luci, effetti speciali e un viaggio musicale che ripercorrerà le hit indimenticabili come Move Your Body, Too Much of Heaven e Viaggia Insieme a Me. Un appuntamento carico di energia e ricordi, pensato per far saltare in piedi intere generazioni.

Ancora una volta il Mia Garden, la celebre arena estiva di Agrigento, si conferma palcoscenico privilegiato per i grandi nomi della musica internazionale. Dopo il successo dello scorso anno con Bob Sinclar, la location di Viale Cannatello continua a stupire, diventando sempre più epicentro della nightlife siciliana. I biglietti sono disponibili su TicketSms, ma la corsa all’evento è già cominciata. I fan sono avvisati: sabato si balla, e si canta, “I’m blue, da ba dee da ba daa…”. BIGLIETTI

