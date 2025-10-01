EgoGreen rinnova il proprio impegno verso i giovani e la comunità sostenendo con entusiasmo la Asd Canicattì calcio. Il presidente Marcello Giavarini, da sempre sensibile alle iniziative sportive e sociali, ha voluto promuovere questa sponsorizzazione come segno concreto di vicinanza al territorio. “Crediamo profondamente nel valore dello sport come strumento di crescita per i giovani e di coesione per il territorio. Sostenere la Asd Canicattì Calcio significa dare un contributo concreto alle famiglie e investire nel futuro delle nuove generazioni”.

“Lo sport non è solo gioco, ma anche educazione, crescita e opportunità. Per questo, nei primi quattro mesi di attività, EgoGreen sarà al fianco della società sportiva, contribuendo a sostenere la retta d’iscrizione dei ragazzi che frequentano la scuola calcio. Un gesto concreto che vuole rendere più accessibile a tante famiglie la possibilità di far vivere ai propri figli la bellezza e i valori dello sport: spirito di squadra, rispetto, impegno e passione. Il nostro impegno – conclude – va oltre l’energia: si accende per il futuro delle nuove generazioni, restando vicino al territorio, ai ragazzi e alle loro famiglie, e sostenendo lo sport come prezioso strumento di crescita”.

