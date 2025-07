EgoGreen inaugura la nuova ala dell’EgoPoint di Sora: “Un passo avanti, insieme”

Un pomeriggio di festa, sorrisi e comunità. È stato questo – e molto di più – l’inaugurazione della nuova ala dell’EgoPoint di Sora, un momento che segna un altro importante tassello nel percorso di crescita di EgoGreen, l’azienda che porta avanti un modello di energia più sostenibile, vicina e condivisa.

Un’espansione che va oltre la dimensione fisica. Come hanno sottolineato i promotori dell’iniziativa, si tratta di un gesto simbolico, che racchiude un messaggio chiaro: crescere senza perdere il contatto umano, ampliare la rete restando radicati nel territorio, costruire un futuro energetico basato sull’ascolto, sulla fiducia e sulla relazione diretta con le persone.

Durante la cerimonia, tanti cittadini hanno voluto partecipare, contribuendo con la loro presenza a rendere questo momento ancora più significativo. Un vero pomeriggio di festa, in cui non sono mancati abbracci, strette di mano e parole sincere, come accade tra persone che condividono un progetto comune.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Emiliano Nardone, CEO di DemiConsulting e imprenditore di riferimento per i territori di Lazio e Abruzzo per EgoGreen, che ha accompagnato con competenza e dedizione l’intero percorso di sviluppo dell’EgoPoint sorano. La sua presenza, in una giornata così importante, è stata il segno concreto di un impegno condiviso e duraturo.

“Portare energia restando umani: è questa la nostra direzione – fanno sapere da EgoGreen – e ogni nuova apertura rappresenta un’occasione per ribadire che crediamo in un modo diverso di fare impresa, più autentico, più vicino alle comunità.”

Grazie a chi è passato, a chi lavora con passione ogni giorno e a chi continua a credere in un’energia che non è solo potenza, ma valore umano.

