Una nuova luce per la Capitale della Cultura: EgoGreen inaugura quattro Egopoint in Sicilia

Da Agrigento a Siracusa, la società della famiglia Giavarini rafforza la presenza sul territorio

AGRIGENTO — Una nuova bandiera verde sventola sulla Capitale italiana della Cultura 2025. EgoGreen, l’azienda siciliana di luce e gas guidata dalla famiglia dell’imprenditore Marcello Giavarini, accelera il suo percorso di espansione con una serie di aperture strategiche previste per il mese di giugno, confermando la volontà di consolidare un rapporto diretto e capillare con il territorio.



EgoGreen, azienda siciliana di luce e gas guidata da Marcello Giavarini, ha dato il via al suo tour di aperture con il primo dei quattro nuovi EgoPoint previsti sull’Isola: l’inaugurazione di Viale della Vittoria ad Agrigento, tenutasi oggi, giovedì 6 giugno alle 18.30, ha segnato l’inizio ufficiale di una nuova presenza sul territorio.

Un evento simbolico in una delle vie più rappresentative della città, dove cultura, turismo e identità urbana si incontrano. Un segnale chiaro: EgoGreen vuole essere protagonista dell’anno culturale non solo come impresa, ma come presenza viva nella quotidianità della comunità.

Il tour proseguirà venerdì 7 giugno con due tappe: la mattina alle 11.30 a Raffadali in via Nazionale 24, e il pomeriggio alle 18.30 a Palma di Montechiaro in via Fiume d’Italia.

Sabato 8 giugno, chiusura a Siracusa: in viale Tica, alle 18.30, aprirà uno degli EgoPoint più ampi e strategici della rete, destinato a servire tutta la provincia orientale.

«Essere vicini ai clienti significa esserci davvero, nei luoghi dove la vita accade», ha dichiarato Marcello Giavarini. «EgoGreen è nata in Sicilia e continua a crescere con la Sicilia. Ogni EgoPoint è una promessa: energia pulita, trasparenza e impegno».

Le nuove sedi non saranno solo sportelli commerciali, ma spazi di dialogo e consulenza, dove l’energia si traduce in servizio e la sostenibilità in gesti concreti.

In un momento storico in cui la transizione ecologica è al centro delle priorità europee, EgoGreen punta su un modello fondato sul rapporto diretto con le comunità. Agrigento, Raffadali, Palma di Montechiaro e Siracusa diventano così nodi chiave di un progetto che unisce radici e futuro. E la Sicilia, ancora una volta, è protagonista.

