Un nuovo EgoPoint ha aperto a Sambuca di Sicilia, precisamente in Via Francesco Crispi 52 A, uno spazio dedicato a chi vuole orientarsi nel mondo dell’energia con consapevolezza e trasparenza.
“Qui ti offriamo consulenza su luce, gas ed efficienza energetica, con soluzioni sostenibili e vantaggiose, su misura per te. Il nostro obiettivo? Rendere l’energia più semplice, accessibile e… green!”, si legge nella nota diffusa da EgoGreen.
“Passa a trovarci per scoprire come risparmiare e fare scelte più sostenibili nel rispetto del pianeta”, conclude la nota. EgoGreen continua a crescere e “a portare energia pulita vicino a te”.
