EgoGreen arriva in Piemonte: benvenuto ad Andrea Radicci, nuovo Regional Manager per la regione.

Il Presidente di EgoGreen, Marcello Giavarini, sottolinea il valore di questo nuovo ingresso:

“L’ingresso in Piemonte segna per EgoGreen un altro passo significativo nel nostro percorso di crescita e radicamento nei territori. Accogliere Andrea nella nostra squadra significa investire in una regione strategica, ricca di tradizione industriale, innovazione e attenzione alla sostenibilità.

La sua esperienza e la profonda conoscenza del territorio saranno fondamentali per costruire legami autentici con i cittadini piemontesi. Con questa presenza vogliamo portare non solo energia sostenibile, ma anche vicinanza, ascolto e supporto quotidiano.

Crediamo che siano le persone a fare la differenza, e siamo certi che insieme ad Andrea potremo contribuire a rendere il Piemonte più ecosostenibile.

Un caloroso benvenuto ad Andrea Radicci nella famiglia EgoGreen.”

