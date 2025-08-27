Comunicato Stampa

EgoGreen approda in Sardegna: benvenuta a Fabiana Antonelli nominata Regional Manager per la Sardegna.

Il Presidente di EgoGreen, Marcello Giavarini, vuole sottolineare il valore di questa apertura:

“L’arrivo di EgoGreen in Sardegna rappresenta per noi un traguardo significativo. Accogliere Fabiana nella nostra famiglia significa investire sulle persone e sul territorio, perché crediamo che la vera forza stia nel rapporto diretto con i cittadini. La sua esperienza e la sua conoscenza del tessuto locale saranno fondamentali per radicare i nostri valori in una regione che per noi è una novità assoluta. Vogliamo portare qui non solo energia sostenibile, ma anche vicinanza, ascolto e presenza quotidiana.

Con l’ingresso in Sardegna, EgoGreen rafforza la sua missione: crescere in nuovi territori, costruendo relazioni autentiche e portando soluzioni innovative e sostenibili al fianco delle persone.

Benvenuta a Fabiana Antonelli nella famiglia EgoGreen”

