Egogreen ancora in campo: alla Pinetina di Agrigento il torneo dello sport e dei valori

AGRIGENTO – Torna l’appuntamento con il grande sport all’aria aperta grazie al torneo patrocinato da Egogreen, che dal 7 luglio al 7 agosto 2025 animerà la Pinetina di Agrigento con partite, entusiasmo e partecipazione. Un mese di emozioni, sudore e sorrisi, all’insegna della condivisione e del gioco pulito.

Dopo il successo della prima edizione, che ha registrato una straordinaria affluenza di pubblico con centinaia di giovani, famiglie e appassionati, l’evento si ripropone come uno dei momenti più attesi dell’estate agrigentina. In campo non solo sport, ma anche e soprattutto i valori più autentici: Fair Play, rispetto, lealtà, amicizia e spirito di comunità.

Un sostegno concreto al territorio arriva ancora una volta da Egogreen, che crede nell’energia positiva che nasce quando le persone si mettono in gioco per creare valore insieme. «Supportare queste iniziative significa investire sul futuro – ha dichiarato l’azienda – e credere nei giovani che si impegnano per fare la differenza».

A rendere ancora più speciale questo torneo è proprio l’età degli organizzatori: Andrea Arnone, Nicolò Palmisciano, Giuseppe Palillo, Aureliano Stella e Riccardo Miccichè, cinque ragazzi appena maggiorenni, uniti dalla voglia di costruire qualcosa di bello per la loro città. Nonostante la giovane età, hanno dimostrato un senso di responsabilità e una passione fuori dal comune, diventando esempio concreto di cittadinanza attiva.

Un mese di sport, estate e partecipazione: la Pinetina si prepara a diventare ancora una volta un punto di riferimento per chi crede che lo sport sia soprattutto una festa di valori condivisi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp