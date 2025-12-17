Un guasto imprevisto agli impianti di produzione può arrivare a costare all’azienda svariate migliaia di euro all’ora. In alcuni casi tenendo conto sia dei tempi di inattività e, quindi, dei mancati guadagni e sia dei costi di riparazione si superano addirittura i 100 mila euro per ogni ora in cui macchinari e impianti restano fermi: è così per il settore energetico, per quello chimico e metallurgico, per quello della produzione della plastica, ma anche per il settore dei servizi. Questo spiega perché per la maggior parte delle aziende raggiungere l’efficienza economica passa anche dall’ottimizzare la gestione della manutenzione degli asset fisici: ci sono applicativi appositi che aiutano a farlo e qui di seguito proveremo a capire meglio come.

CMMS: l’applicativo per la gestione computerizzata della manutenzione di impianti e macchinari

Un software CMMS è un software che computerizza – e automatizza, quindi – la gestione della manutenzione di impianti e macchinari aziendali: lo fa monitorandone il funzionamento, programmando interventi di manutenzione ordinaria, gestendo i ricambi e le sostituzioni di pezzi, individuando vulnerabilità che possono trasformarsi in guasti e risolvendole per tempo. Impostazioni e funzioni disponibili variano di software in software: per questo se si è alla ricerca di un applicativo CMMS per la propria azienda il consiglio è di rivolgersi a realtà specializzate come CARL Berger-Levrault, in grado di proporre soluzioni di volta in volta personalizzate e che tengano conto delle esigenze specifiche della singola impresa.

Come ottenere una gestione più efficace dei costi in azienda automatizzando la manutenzione

Passando a perché un software CMMS può rendere più efficiente la gestione dei costi in azienda, ci sono diversi aspetti da considerare.

Questi applicativi innanzitutto riducono la probabilità che su impianti e macchinari si verifichino guasti e malfunzionamenti improvvisi che, come accennato in apertura, bloccando la linea di produzione sono causa di inoperatività per l’azienda e – tradotto – di mancato guadagno. Secondo delle stime, meno del 10% degli incidenti agli impianti rimangono non identificati quando si utilizza un buon sistema per la gestione computerizzata della manutenzione.

Anche in azienda la manutenzione costa meno se eseguita ordinariamente e non in regime d’emergenza e questa è la seconda importante ragione per cui si può dire che un software CMMS contribuisca a raggiungere l’efficienza economica. L’intervento di un tecnico o di un riparatore su impianti e macchinari aziendali costa meno se non richiesto di fretta, in giornate e orari che non sono quelli considerati lavorativi o fuori dalle polizze di garanzia e assistenza.

Di fatto quello che fa un applicativo CMMS è insomma gestire ogni aspetto che abbia a che vedere con la manutenzione della linea produttiva aziendale, incluso per esempio tutto ciò che riguarda la scorta di ricambi e pezzi: ancora una volta, averli già in casa è meno costoso di acquistarli al bisogno e può rendere più efficiente la gestione economica dell’azienda.

La semplicità di utilizzo di questi software e la possibilità, nella maggior parte dei casi, di integrarli con altri applicativi aziendali sono elementi non trascurabili quando si tratta di valutare se e perché conviene adottare un CMMS. Senza contare che una migliore gestione della manutenzione allunga la vita di impianti, macchinari e linea di produzione rendendo più conveniente investire in origine in macchinari moderni, sofisticati il cui costo – maggiore – risulti ammortizzato nel tempo.

