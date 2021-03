Efficientamento energetico di alcune scuole di Agrigento, approvata graduatoria

E’ stata approvata la graduatoria definitiva dell’azione 4.1.1 del PO FESR 2014-2020 nell’ambito di agenda urbana per complessivi Euro 3.000.000 destinati all’efficientamento energetico di alcune scuole del territorio di Agrigento, nello specifico a beneficiare dei lavori saranno la scuola secondaria di 1° grado “A. Castagnolo” facente parte dell’istituto comprensivo “Esseneto” in via Manzoni, il plesso scolastico “G. Garibaldi” facente parte dell’istituto comprensivo “Agrigento Centro” in via Diodoro Siculo e l’istituto comprensivo “Esseneto” in Via Manzoni.

Esprimono soddisfazione il sindaco Dott. Francesco Miccichè e l’assessore alle politiche energetiche Ing. Gerlando Principato , per questo ulteriore passo avanti fatto dalla città di Agrigento in materia energetica. Si ringraziano gli amministrativi ed i tecnici del comune, ed il consiglio comunale che lo scorso dicembre 2020 con l’approvazione unanime del PAESC (piano di azione per l’energia sostenibile e il clima) hanno consentito l’accesso al finanziamento.

Adesso come amministratori, dobbiamo garantire il rispetto dei crono-programmi, quindi affiancare gli uffici nella redazione dei documenti di gara per l’aggiudicazione dapprima della progettazione esecutiva, e successivamente dei lavori, entro il dicembre 2021.

Ci auguriamo che sarà possibile replicare altri lavori come questi, all’insegna dell’energia rinnovabile e del rispetto della natura, anche in altre parti del comune di Agrigento perseguendo l’obiettivo che come Comune ci siamo dati, dello sviluppo territoriale sostenibile, con l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole e altri edifici pubblici e con l’abbattimento delle barriere architettoniche. Tutto questo, porterà enormi risparmi alle casse comunali, risorse che potranno essere così investite in altri settori.