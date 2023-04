Efficientamento delle reti idriche con i finanziamenti del React Eu, si comincia da Villafranca Sicula

Pubblicato il bando per appaltare i lavori di rifacimento delle parti vetuste e deteriorate della rete idrica insistente a Villafranca Sicula, utilizzando il finanziamento del React Eu, la seconda componente del PNRR, per un importo complessivo dei lavori pari a 1milione382mila77 euro. Il progetto è stato redatto anche a seguito di un’indagine conoscitiva della rete idrica esistente e i lavori sono volti al recupero dello stato di efficienza delle tubazioni di distribuzione urbana e all’abbattimento delle perdite di portata.

“Con la pubblicazione della gara per l’appalto dei lavori per il rifacimento della rete idrica di Villafranca sicula – afferma Domenico Gueli, presidente di Ati Idrico – si avvia l’ambizioso progetto finanziato ad Ati Agrigento per oltre 50 milioni di euro a valere sulle risorse del programma comunitario europeo React-Eu. Fondi utili a ridurre le perdite nelle reti di distribuzione idrica di ben 16 comuni agrigentini e a potenziare, con il “Progetto conoscenza”, il monitoraggio e la digitalizzazione in tutti i comuni dell’ambito, in continuità con il PNRR, per aumentare l’efficienza delle infrastrutture idriche. A breve andranno in gara anche i progetti di fattibilità del lotto 5 delle reti idriche di Grotte, Racalmuto e Porto Empedocle per un totale di 6.769.000 euro mentre è già stato affidato ad Almaviva il lotto 1 – Progetto conoscenza – per oltre 4,2 milioni di euro. La prontezza con la quale gli uffici di Ati e Aica hanno vagliato e approvato, in tempi record, i progetti in un quadro di non poche difficoltà, sono la dimostrazione che i nuovi strumenti del PNRR sono più che utili ed efficienti e riescono a coniugare la tutela e valorizzazione dei territori con la gestione sostenibile delle risorse idriche evitando aggravi sulle tariffe per i cittadini. Il lavoro continua con impegno”.

“Esprimo particolare soddisfazione – commenta Alfonso Provvidenza, presidente dell’Assemblea dei sindaci di Aica – per l’avvio delle procedure di gara del primo progetto a valere sul React Eu che riguarda il comune di Villafranca Sicula. Ciò dimostra le capacità degli uffici di Aica di perseguire e raggiungere gli obiettivi progettuali. Continueremo a camminare su questa strada per gli altri progetti che interessano le reti idriche di diversi comuni della nostra provincia”.