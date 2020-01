Effetto PalaMoncada: la MRinnovabili batte Treviglio 78-75 e resta ai piani alti

Ennesimo successo al PalaMoncada per la MRinnovabili di coach Cagnardi che vince 78-75 contro una mai doma Treviglio e resta in zona playoff. Una partita sempre in equilibrio, senza strappi eclatanti, i padroni di casa hanno inseguito per tre quarti ma la squadra di coach Vertemati non è mai scappata.

Sugli scudi il solito immenso James (35 pt) ed Easley per la Fortitudo, tra le fila lombarde brilla soprattutto Collins (32 pt).

Vertemati scegli il quintetto formato da Pacher, Borra, Palumbo, Caroti, Collins. Cagnardi risponde con Denicolao, Ambrosin, Chiarastella, Easley e James. Un po’ impacciata la Fortitudo nei minuti iniziali, in attacco fatica a trovare la via del canestro e gli ospiti ne approfittano. Collins per i lombardi ed Easley per Agrigento sono già in doppia cifra, mentre James rimane a secco (18-24).

L’americano della MRinnovabili si sveglia in apertura del secondo periodo ed è spettacolo. Il 23enne, dell’università di Oklahoma realizza da 3 punti (24-29). La forte ala della Fortitudo si scrolla di dosso i fantasmi di Scafati e piazza ancora punti pesanti con il secondo centro consecutivo da 3 pt (27-29). Vertemati chiama la sospensione ed al rientro è ancora James ad infiammare il PalaMoncada con l’ennesima tripla. Dall’altra parte ci pensa Collins a tenere avanti Treviglio ma l’inerzia della partita è cambiata. Sul finale di tempo arriva la tripla di Ambrosin e si va alla pausa sul 45-48.

Al rientro è ancora James a fare la differenza per i locali mentre dall’altra parte Vertemati si affida alle giocate di Collins. L’americano della Fortitudo è già a 25 punti con 2 rimbalzi in attacco e 2 in difesa. Collins è a quota 22 per Treviglio. Cagnardi può contare sulle doti difensive di Easley e sulla voglia di non mollare mai di Ambrosin, Chiarastella e Denicolao. L’apporto dalla panchina incide poco e la Fortitudo spende falli, Treviglio resta avanti (62-57).

Pacher apre l’ultimo quarto con una tiro da sotto (57-64) e Ambrosin gli serve pan per focaccia. Agrigento sfrutta la ripartenza. L’ala di Jesolo attacca il ferro e realizza da vicino portando i biancazzurri sul -1 (61-64) quando mancano 7′ al termine. James sbaglia da sotto e Cagnardi chiama la sospensione.

Si va avanti punto a punto. Agrigento piazza un break ed è parità 64-64. Ancora James trova il primo vantaggio ma Treviglio non molla. Nei 4 minuti rimanenti si lotta su ogni palla.

La tripla di James chiude definitivamente i giochi. Mercoledì è già derby.

M Rinnovabili Agrigento 78

BCC Remer Treviglio 75

M Rinnovabili Agrigento : Rotondo, Moricca, De Nicolao 4, Veronesi, Chiarastella 6, Ambrosin 8, Indelicato, James 35, Moretti, Pepe 10, Easley 15. All.: Cagnardi.

Remer Treviglio: Pacher 5, Collins 32, Reati 10, Caroti 8, Nani, Palumbo 10, D’Almeida 2, Manenti, Taddeo, Borra 8. All.: Vertemati

Arbitri: Triozzi, Puccini, Marzulli

Note: parziali: 18-24 23-21, 12-14, 21-13