Eduscopio 2022, il Leonardo è il migliore liceo scientifico di Agrigento

Sono stati pubblicati da Eduscopio i dati 2022 sulle scuole superiori italiane che meglio preparano agli studi universitari e al lavoro dopo il diploma. Il liceo Leonardo di Agrigento è risultato, per l’ennesima volta, al primo posto fra i Licei Scientifici di Agrigento e dei comuni viciniori con 66.06 punti. La classifica viene realizzata ogni anno sulla base degli esiti universitari (Media dei voti conseguiti agli esami universitari, ponderata per i crediti formativi di ciascun esame e Crediti formativi universitari ottenuti, in percentuale sul totale previsto) e lavorativi di oltre un milione di studenti e viene stilata proprio per aiutare i giovani a scegliere un percorso che li prepari al meglio ad affrontare il loro futuro.

E’ proprio tenendo conto di questi parametri, misurati da un Ente esterno, che il Liceo “Leonardo” con i suoi indirizzi Scientifico, Linguistico, Scientifico con Opzione Scienze Applicate, Liceo Scientifico Internazionale “Cambridge International School”, Liceo Biomedico, continua a confermarsi, per il territorio Comunale e per i comuni viciniori, un punto di riferimento formativo ed educativo di eccellenza per centinaia di studenti che intendono ampliare il proprio bagaglio culturale adattandolo al continuo mutamento e finalizzandolo ad un sicuro proseguimento degli studi Universitari o inserimento nel mondo del lavoro.

Il portale Eduscopio, nato nel 2014, si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media.