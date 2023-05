“Educazione Digitale”, incontro tra scuola, studenti e famiglie all’Empedocle

Quali sono i rischi e i danni legati all’abuso di social media per gli adolescenti? Quali sono e come riconoscere le forme di dipendenza da web e social? Quali le emergenze educative, per scuola e famiglia, correlate a questi fenomeni, sempre più attuali? Sono le questioni che saranno affrontate martedì prossimo, alle 16:45, nella sede del liceo classico e musicale Empedocle, durante l’incontro formativo, dedicato agli alunni, alle famiglie e ai docenti, sul tema Educazione Digitale, promosso dal liceo Empedocle di Agrigento. A relazionare saranno Francesco Pira, professore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università degli Studi di Messina, che discuterà con gli intervenuti sul tema “Eduverso: educazione nel Metaverso. La nuova sfida per scuola e famiglia”, le psicologhe Lucia Musmeci e Graziella Trovato, invece, illustreranno come educare all’etica del digitale. La professoressa Giovanna Cavaleri, presidente dell’associazione GenerAzioni Consapevoli, porterà la testimonianza delle famiglie del territorio, analizzando la problematica delle sfide educative che si presentano ai genitori. Spazio anche per le domande degli studenti e dei genitori per ri-creare l’alleanza educativa presupposto per ogni efficace azione didattica e ri-pensare il Patto di corresponsabilità educativa tra scuola – famiglie – studenti attraverso il contributo di tutti.Ad introdurre i lavori e, soprattutto, a elaborare le riflessioni conclusive il dirigente scolastico del liceo Empedocle, Marika Helga Gatto.