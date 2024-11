Grande Inizio di Stagione al Palaforum Giuseppe Bellavia: Edoardo Bennato Live!

Sabato 23 novembre, il Palaforum Giuseppe Bellavia si prepara ad accogliere un evento imperdibile per gli amanti della musica italiana: Edoardo Bennato si esibirà dal vivo con un concerto che promette di emozionare il pubblico. L’inizio dello spettacolo è fissato per le ore 21.00.

I biglietti sono già disponibili per la prevendita online su www.ticketone.it, mentre è possibile acquistare i tagliandi direttamente presso il Sportvillage Bellavia. Inoltre, la struttura offre la formula 2S, che prevede riduzioni e omaggi su tutte le attività sportive.

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono contattare il numero 0922.665087 o il 331.1882418. Non perdere l’occasione di vivere una serata indimenticabile all’insegna della grande musica italiana! Visita anche il sito www.sportvillagebellavia.it per dettagli e aggiornamenti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp