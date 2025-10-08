Il personale della Protezione civile comunale, unitamente agli agenti della polizia locale e ai vigili del fuoco, hanno dato esecuzione all’ordinanza firmata dal sindaco Franco Micciché per lo sgombero di un edificio in via Madonna della Neve, nel centro storico di Agrigento, interessato da gravi criticità strutturali.

Sul posto sono intervenute anche due assistenti sociali del Comune che hanno collaborato alle operazioni fornendo supporto a due donne agrigentine, residenti nello stabile, raggiunte dal provvedimento. Le stesse hanno compreso la situazione di rischio e hanno lasciato i rispettivi appartamenti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp