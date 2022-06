Economia sana e legale, la CNA Agrigentina incontra il Colonello Stingo

“Impegno e disponibilità per un proficuo rapporto di collaborazione che rafforzi il percorso del tessuto produttivo nel segno dell’economia sana e legale”. I vertici provinciali della CNA di Agrigento questa mattina sono stati ricevuti dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Colonnello Vittorio Stingo. “Una visita cordiale e di cortesia in chiave istituzionale – affermano il presidente Francesco Di Natale e il segretario Claudio Spoto – ringraziamo per l’accoglienza e l’ospitalità il Colonnello, al quale abbiamo espresso la nostra totale apertura al confronto quotidiano e costante, finalizzato ad alimentare la cultura della legalità nel territorio agrigentino. La nostra Organizzazione, come corpo intermedio, svolge una importante funzione sociale, sindacale, di tutela e di rappresentanza, facendosi carico anche di erogare importanti servizi alle imprese e alla comunità. In questa ottica è evidente che rappresentiamo un presidio di valori– concludono Di Natale e Spoto – rispetto al quale è netta la volontà di promuovere attività e iniziative in piena condivisione con le Istituzioni e gli organismi di competenza al fine di garantire alla nostra terra una seria e concreta prospettiva di sviluppo e di occupazione che passi rigorosamente attraverso il terreno della legalità”.