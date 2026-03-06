Agrigento, in arrivo eco-compattatori per le bottiglie in PET: fino a 10 dispositivi per il riciclo della plastica

Un passo avanti per la raccolta differenziata ad Agrigento e per il riciclo della plastica. Grazie a un accordo con il consorzio di riferimento, in città potranno essere installati tra 8 e 10 eco-compattatori per la raccolta delle bottiglie in PET, dispositivi innovativi che consentiranno ai cittadini di conferire la plastica in modo semplice, rapido e sostenibile. L’iniziativa non comporterà alcun costo per l’amministrazione comunale.

Gli eco-compattatori rappresentano una soluzione sempre più diffusa nelle città italiane: permettono di ridurre il volume delle bottiglie in plastica e facilitarne il riciclo, migliorando la qualità della raccolta differenziata e incentivando comportamenti virtuosi tra i cittadini.

Il progetto mira non solo ad aumentare la percentuale di riciclo della plastica, ma anche a contribuire al decoro urbano e alla tutela dell’ambiente, coinvolgendo direttamente la comunità in un modello di gestione dei rifiuti più moderno ed efficiente.

«Questo accordo – dichiara il capogruppo Gramaglia – nasce da un lavoro di interlocuzione portato avanti con il consorzio e condiviso con il sindaco, con l’obiettivo di portare ad Agrigento strumenti moderni e utili per la città. Riuscire a garantire un servizio innovativo come gli eco-compattatori, senza alcun costo per il Comune, è un segnale concreto di attenzione verso l’ambiente e verso i cittadini».

Il progetto, nelle intenzioni dell’amministrazione e dei promotori, rappresenta un primo tassello per rafforzare le politiche ambientali sul territorio.

«Continueremo a lavorare – conclude Gramaglia – per portare ad Agrigento progetti e opportunità capaci di migliorare i servizi e la qualità della vita della nostra comunità».

