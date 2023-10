“Autunno nei Sicani” è il vibrante evento naturalistico in corso a Sant’Angelo Muxaro, organizzato dall’amministrazione comunale del Sindaco Angelo Tirrito in collaborazione con associazioni locali. Questo entusiasmante calendario, che va dal 15 ottobre al 2 dicembre, offre una vasta gamma di emozionanti escursioni, che spaziano dalla speleologia all’escursionismo, dall’escursione in canoa sul fiume Platani alle avventure in mountain bike ed e-Bike.

Nel programma, troverete persino un week-end dedicato al riconoscimento delle piante spontanee e alle prelibatezze che è possibile preparare con esse. Il Sindaco Tirrito afferma con orgoglio: “Abbiamo voluto mettere in evidenza le peculiarità del nostro territorio, come le oltre 450 cavità carsiche presenti nel solo territorio comunale, alcune delle quali facilmente accessibili ai turisti, mentre altre richiedono una certa esperienza nelle tecniche e nell’uso di attrezzature specializzate. Inoltre, abbiamo oltre 100 km di sentieri che saranno segnati nei prossimi mesi, grazie a progetti finanziati dal Gal Sicani e molto altro ancora.”

Ecco il calendario delle prossime avventure:

15/10: Escursione Speleologica (Legambiente)

22/10: Escursione al Monte Castello (Associazione Sicani Outdoor)

29/10: Canoa sul Fiume Platani (Val di Kam – Mare Vivo)

05/11: Escursione in e-Bike (Vento in Bici)

12/11: Escursione in Mountain Bike (Val di Kam)

19/11: Ore 19:00, Presentazione del DMO Valle dei Templi ed escursione urbana con degustazione.

02-03/12: Corso di riconoscimento delle erbe spontanee ed edibili della Sicilia (Tenuto dal Dott. A. La Rosa).

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, potete contattare la Segreteria dell’evento “Val di Kam” su WhatsApp al numero 338 676 2491.

L’evento ha preso il via ieri con un entusiasmante primo evento che ha registrato un sold-out già dalle prime ore di pubblicazione. Hanno partecipato escursionisti provenienti dalle province di Agrigento, Trapani e Palermo. La promozione degli eventi avverrà attraverso i canali social del comune e delle associazioni partner del programma.