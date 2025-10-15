Éclore (Fiorire) è un progetto ideato da Lise Chevalier, invitata da Agrigento2025 in una residenza a Sciacca, per lavorare sull’artigianato del corallo e l’arte ceramica. L’artista francese ha tratto ispirazione dalla singolare storia della città di Sciacca e dalla riproduzione dei coralli, fondamentali per la sopravvivenza degli ecosistemi sottomarini.

Lise Chevalier, con l’aiuto di professionisti – Laura Di Giovanna dei laboratori Nocito; Michele Bono, ceramista e professore; e con gli studenti del Liceo artistico G. Bonachia di Sciacca – ha realizzato manufatti di gioielleria, ceramica, pittura a inchiostro e creazioni sonore con il musicista Bololipsum: insieme hanno creato un’installazione sulla riproduzione dei coralli in relazione all’universo sottomarino di Sciacca. Bololipsum realizzerà anche due performance musicali inedite.

L’artista è ospite del Museo Nocito del Corallo per esporre le sue creazioni per la mostra Éclore, che si inaugura venerdì (17 ottobre) alle 19, con una performance musicale di Bololipsum alle 21. La mostra sarà poi visitabile dal 18 ottobre al 20 novembre 2025. §Apertura dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30 (da martedì a sabato). Ingresso libero

