Punture di spillo: Serie D Girone I in pole position

Anticipazioni e analisi delle sfide cruciali della 34° giornata

Domenica 7 Aprile riprende il campionato di D girone I, l’Akragas sarà impegnata nella gara interna contro l’ostico Acireale in piena corsa playoff, gara molto insidiosa sia per il blasone dell’avversario sia per la concretezza della compagine acese, che ha come caratteristica principale l’essere una squadra dall’età media molto giovane (23,5 anni ndr), per cui pregi e difetti inevitabili. Non ha un bomber in senso classico ma dei 33 gol segnati un po tutti hanno contribuito, per cui rispetto ad una squadra molto ben organizzata. Impegno ostico anche per il Canicattì che ospita la giovanissima compagine della Nuova IgieaVirtus, squadra che non finalizza molto ma è estremamente fisica con già sei espulsioni all’attivo. La terza agrigentina ossia il Licata è impegnata nella difficile trasferta di Sant’Agata, altra squadra in lotta per un posto nei playoff, sulla carta partita da bollino rosso! Tra l’latro i locali vantano una delle migliori difese del torneo con appena 29 reti subite.

La 34° giornata è poi caratterizzata dallo scontro in bassa tra Castrovillari e San Luca e tra Locri e Sancataldese. Gara affascinante in quel di Ragusa tra i locali ed il Portici, i primi in lotta per i playoff i secondi per sperare di uscire dai playout.

Poi ci sono i due big match. Real Casalnuovo-Reggio Calabria che vale il consolidamento o meno delle posizioni nei playoff e soprattutto la partita dell’anno Trapani- Siracusa; i locali hanno la possibilità domenica prossima infatti, di festeggiare matematicamente la promozione in C. Ma sarà gara vera, gli aretusei per orgoglio non renderanno la vita facile agli uomini del patron Antonini, i quali nella casella sconfitte hanno ancora il numero 0, un record per il calcio italiano! Riposano, in questo torneo piuttosto anomalo per usare un eufemismo, Gioiese e Vibonese.

Gianluigi Carlino