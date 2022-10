Ecco “Rararè 2.0”, in tavola la cucina della “nonna”

Non si chiamerà più “Osteria Raranè” ma “Raranè 2.0”. Non solo pesce ma anche carne quella nostrana, ecco perché 2.0, riportando la cucina della “nonna” a tavola. Nasce dalla volontà dei fratelli Gabriele e Carmelo Arcieri, titolari anche de la “La Giara”, di reinterpretare la cucina delle vecchie trattorie a gestione familiare: ogni dettaglio, dall’arredo alle sale, dalla tavola al menu, ha un sapore di antico e accogliente, proprio secondo la filosofia ai tempi dei nostri nonni. Raranè, il nome prende spunto dal nomignolo di uno degli Arcieri, in via Unità d’Italia a San Gisipuzzo, ad Agrigento, è pronto a stupirvi nel rigoroso rispetto delle tradizioni siciliane, con rivisitazione ed innovazione.