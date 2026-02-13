Prende ufficialmente il via in provincia di Agrigento il percorso di attivazione delle Case della Comunità, presìdi fondamentali della sanità territoriale pensati per avvicinare i servizi ai cittadini e garantire un’assistenza più accessibile, integrata e continuativa. Lunedì 16 febbraio si terranno le inaugurazioni delle prime tre strutture, su un totale di diciannove previste nel territorio provinciale, segnando un passaggio strategico nel processo di rafforzamento dell’offerta socio-sanitaria locale.

Le cerimonie si svolgeranno nell’arco della giornata e vedranno la partecipazione dell’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, che alle ore 10.30 inaugurerà la Casa della Comunità di Ribera. Successivamente, alle ore 13, è prevista una visita istituzionale al presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio di Agrigento” nel corso della quale saranno anche sottoscritti i contratti di stabilizzazione per ventotto infermieri Asp. Nel pomeriggio l’assessore proseguirà con l’inaugurazione della Casa della Comunità di Canicattì alle ore 15 e, infine, della struttura di Ravanusa alle ore 16.

Le Case della Comunità rappresentano un tassello centrale del nuovo modello di assistenza territoriale: luoghi in cui medici di medicina generale, pediatri, infermieri, specialisti e servizi sociali operano in modo coordinato per offrire risposte tempestive e personalizzate ai bisogni di salute, riducendo la pressione sugli ospedali e migliorando la presa in carico delle persone, in particolare dei pazienti cronici e fragili.

Strutture pensate non solo come presìdi sanitari, ma come veri punti di riferimento per le comunità locali, capaci di coniugare prossimità, prevenzione e continuità assistenziale. Alle inaugurazioni saranno presenti i sindaci dei Comuni afferenti a ciascuna Casa della Comunità, insieme alle autorità civili e militari della provincia, a testimonianza della forte collaborazione istituzionale e dell’impegno condiviso nel rafforzare i servizi socio-sanitari del territorio e nel garantire ai cittadini un sistema sanitario sempre più moderno, efficiente e vicino alle esigenze quotidiane delle persone.

