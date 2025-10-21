La Commissione Affari istituzionali dell’Assemblea regionale Siciliana ha dato parere favorevole alle nomine dei nuovi presidenti di Parchi regionali, Consorzi universitari e Iacp. “Ringrazio il presidente Abbate e tutti i componenti della Commissione parlamentare per il via libera alle designazioni. Adesso diamo definitiva esecuzione al provvedimento di nomina approvato dal governo Schifani lo scorso settembre, su mia proposta”, afferma l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino.

Questi i nuovi presidenti dei Parchi regionali: Massimiliano Giammusso (sindaco di Gravina di Catania) al Parco dell’Etna; Giuseppe Ferrarello (sindaco di Gangi) al Parco delle Madonie; Carmelo Calabrò al Parco fluviale dell’Alcantara; Domenico Barbuzza al Parco dei Nebrodi.

Gli istituti autonomi case popolari saranno guidati da Antonino Garozzo (Acireale); Pietro Medici (Agrigento); Calogero Valenza (Caltanissetta); Francesco Occhipinti (Enna); Giuseppe Picciolo (Messina); Francesco Riggio (Palermo); Giovanni Moscato (Ragusa); Vincenzo Scontrino (Trapani).

Per quanto riguarda i consorzi universitari, i vertici saranno ricoperti da Antonino Mangiacavallo (Agrigento), Gianluca Tumminelli (Caltanissetta), Corrado Bonfanti (Noto), Domenico Arezzo (Ragusa).

